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Olimpiyat üçüncüsü sporcudan Kısacık'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında 70 kiloda bronz madalya kazanan Ayşe Kesiktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'ı makamında ziyaret etti.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılarak, 70 kilo da judoda bronz madalya kazanan 44 yaşındaki Ayşe Kesiktaş Karaman'ın gururu oldu. Kadınlar kategorisinde Türkiye'ye ilk madalya kazandıran sporcu unvanını da elde eden Kesiktaş, antrenörü Ahmet Ömre Türe eşliğinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'ı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

Olimpiyatlarda asıl hedefinin birincilik olduğunu belirten Ayşe Kesiktaş, "Olimpiyatlar öncesi milli takım antrenörlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Olimpiyatlarda hepimizin üzerinde çok büyük bir sorumluluk vardı. En iyi şekilde mücadele ederek kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak istiyorduk. Şükürler olsun Kazak rakibim karşısında 2-0 geride olduğum mücadeleyi ippon ile kazanarak bronz madalyanın sahibi oldum. Üçüncü olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Bana destek olan ve dualarıyla yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kesiktaş'ın 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda göstermiş olduğu başarılarından dolayı kutlayan ve gurur duyduklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise, "Başarılı sporcumuzu hem ülkemizi hem de ilimizi başarıyla temsil ettiği için tebrik ediyorum. Daha önce birçok başarıya imza atan sporcumuz Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da bizleri şaşırtmadı ve kadınlar kategorisinde ülkemize ilk madalyayı kazandıran sporcu oldu. Bu başarı bizler için gerçek anlamda gurur verici bir durum. Sporcumuzun bu başarısı diğer sporcularımıza örnek teşkil etmesi açısından da oldukça önemli. Sporcularımız Ayşe hanımın örnek alarak ülkemize ve ilimize şampiyonluklar getirecekler. En önemlisi de sporcularımız ahlaklı ve disiplinli bir şekilde yetişiyor. Ülkemize olimpiyat madalyasını kazandıran sporcumuzu ve bu sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

(MD-AH-Y)



07.08.2017 15:12:32 TSI

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