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Cankurtaranlardan hayat kurtaran öneriler

- Cankurtaran Ömer İsa Esoğlu: "Boğulduğunuzu düşündüğünüz anda paniğe kapılmayın"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 9 yıldır profesyonel olarak cankurtaranlık yapan Ömer İsa Esoğlu, serinlemek için suya giren vatandaşlara önerilerde bulunarak, "Boğulduğunuzu düşündüğünüz anda paniğe kapılmayın" dedi.

Kayseri'de hava sıcaklıkların artması ile beraber vatandaşlar da serinlemek için baraj, göl ve havuzlara akın ediyor. Tedbir alınmayan baraj ve göllerde yüzmenin tehlikeli olduğunu kaydeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli cankurtaran Ömer İsa Esoğlu, boğulma vak'alarının yüzde 90'ının panikten kaynaklandığını belirtti.. Esoğlu, "Panik yapmamak için vatandaşın özellikle nefesini tutup, sırt üstü yatması gerekiyor. Sırt üstü yatıp, nefeslerini tutup, panik yapmadıkları takdirde hayatlarını kurtarabilirler. Kişi, panik anında nefesini bıraktığı ve böylece kas kütleleri ağırlık yaptığı için, vücudu suyun altına doğru iniyor, sonuçta boğulma gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye yapılan ilk müdahalenin de çok önemli olduğunu kaydeden cankurtaran Esoğlu, "Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan birini kurtarırken öncelikle bak-dinle-hisset yöntemiyle nefes alıp verişi, kalp nabız kontrolü yapılmalı. Yaşamsal fonksiyonları yerindeyse koma pozisyonuna getirilmeli. Koma pozisyonuna getirdikten sonra acil şekilde 112'yi arayarak vatandaş hakkında bilgi verip ambulansı olay yerine sevk ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bilinçsizce yüzmenin de boğulma vak'alarını artırdığını belirten Esoğlu, "Etrafta bilinçsizce yüzen vatandaşlarımızı uyarıp daha temkinli veya sağanak yerlerde yüzmeleri gerektiğini söylemeliyiz. İnsanların kendine güvenip açılmaması gerekiyor. Kişi yüzmeyi ne kadar iyi bilirse bilsin panik anında boğulma vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef yaşamlarını yitirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

(AG-SK)



07.08.2017 15:12:48 TSI

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