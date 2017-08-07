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Girmeler Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girmeler Mağarası'nın giriş kapısının araç girişine kapatılmasına tepki gösteren mahalle muhtarı ve bazı safari rehberleri, mağaranın turizme kazandırılmasını istedi.



Seydikemer'in Girmeler mahallesinde bulunan mağara cip safari turlarına katılan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mağara çevresinde geçmiş yıllarda yapılan kazı çalışmalarında elde edilen buluntuların bölgede yaklaşık 11 bin 500 yıl öncesindeki yerleşik hayatın olduğunu ortaya koyuyor.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in şifa bulmak amacıyla geldiği mağaraya giriş kapısının otomobil ve safari tur araçlarına Fethiye Müze Müdürlüğü'nce kapatılmasına tepki gösteren Mahalle Muhtarı Hamit Sarı, ilgili kurumlara mağaranın ışıklandırılması ve ziyarete açılması için müracaat ettiklerini, başvurulardan bir sonuç alamadıklarını iddia etti. Mağaranın girişinin kapalı olması nedeniyle ziyarete gelenlerin mağaraya karşıdan bakıp gittiklerini belirten Sarı, "Mağara da çok bakımsız. Işıklandırma yapılıp koruma altına alınsa bölge halkına da katkısı olur." dedi.

Sarı, mağaraya rehberler eşliğinde Ankara İstanbul, İzmir gibi İllerden yanı sıra yurt dışından da birçok turistin ziyaret ettiğini ifade etti.

Kapının kapalı olması nedeniyle ziyarete gelenlerin zor durumda kaldığını savunan Sarı, şunları söyledi: "Görülmeye değer bir tarih atıl durumda. Mağaranın içinde sarkıtlar var. Mağaranın biri yakındaki okula çıkıyor. Diğerinin ise ucu yok. Mağara kapalı olduğu için gelenler karşıdan bakıp dönüp gidiyorlar. Burası canlandırılıp turizme kazandırılsa günlük yaklaşık bin kişi ziyaret eder." Diye konuştu.

"Mağaranın turizme kazandırılmasını istiyoruz"



Mağaraya yerli ve yabancı turistlerinin büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan tur rehberi Okan Ayhan ise, "Misafirlerle geldiğimiz mağaraya kapı kilitli olduğu için giremiyoruz. Bu bizim için büyük bir sorun. Kapının kapalı olması turizm sektörüne de zarar veriyor. Kapının tekrar açılması ve mağaranın turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İnsanların girmesine engel herhangi bir durum yoktur"

Konuyla ilgili Fethiye Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, prehistorik bir yerleşim alanı olan mağaranın, birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olduğu bildirildi. Mağara önündeki tapu harici bırakılmış alanın önüne kadar gelen yolun başında bulunan ve kilidi kırılan kapının kilidinin yenilendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önceki senelerde bahse konu alandaki höyüğün tahrip edildiği kirletildiği, otopark alanı olarak kullanıldığı gezdirilirken ücret alındığı ihbarları üzerine tahkikat başlatılmıştı. Tahribatın önüne geçilmesi, kontrolsüz giriş çıkışın önlenmesi, otopark olarak işletilmesinin önüne geçilmesi için kapının kilidi yenilenmiştir. Kapı insan ve motosiklet girişine engel olmayacak kadar açık, otomobil, minibüs ve otobüs girişine engel olacak kadar kapalıdır. İnsanların girmesine engel herhangi bir durum yoktur. Kontrolsüz giriş ve yapılan tahribatlarla tehdit altında olan alanın tahsis yönünde çalışmalar devam etmektedir."

(MY-MB-Y)



07.08.2017 15:13:31 TSI

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