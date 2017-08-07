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Batman'da kumar oynayan 24 kişiye para cezası kesildi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:11
Batman'da kumar oynayan 24 kişiye para cezası kesildi
Batman'da kumar oynayan 24 kişiye para cezası kesildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da umuma açık yerde kumar oynayan 24 kişiye toplamda 5 bin 448 TL para cezası verildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı denetimlerde umuma açık bir işyerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polisin iş yerinde yaptığı aramada 1 adet tombala makinesi, Çok sayıda televizyon, 1 adet kamera ve Kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler ele geçirildi. İş yerinde kumar oynayan 24 kişiye toplam 5 bin 448 Türk Lirası İdari Para Cezası uygulandı. İş yeri mühürlenerek işyeri ve sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
(MŞY-MP-Y)

07.08.2017 15:13:39 TSI
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