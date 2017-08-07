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Büyükşehir Meclisi yoğun gündemle toplanıyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:12
Büyükşehir Meclisi yoğun gündemle toplanıyor
Büyükşehir Meclisi yoğun gündemle toplanıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Ağustos Çarşamba günü yoğun bir gündemle toplanacak.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 14.00'de başlayacak olan Ağustos ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, başta imar maddeleri olmak üzere yoğun bir gündem maddesi yer alıyor. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ağustos ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri içerisinde ise mesken ve arsa satışı, 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye olunması, Turgut Özal Tabiat Parkında uygulamaya konulan Malatya Bisiklet (MABİS)'in kiraya verilmesi ve kira ücretlerinin belirlenmesi, Orduzu'daki tesislerin Yeni Malatyaspor'a kiraya verilmesi, çeşitli yatırım ve hizmetlerde kullanılmak üzere kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi, merkez ve kırsal ilçelerde cadde ve sokak isim değişiklikleri gibi konular yer alıyor.
(BT-SD-Y)

07.08.2017 15:13:50 TSI
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