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Başkan Karaosmaoğlu il başkanlarını ağırladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:14
Başkan Karaosmaoğlu il başkanlarını ağırladı
Başkan Karaosmaoğlu il başkanlarını ağırladı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül'ü makamında ağırladı.
Her ay geleneksel olarak yapılan siyasi partilerin il başkanları toplantısının ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, gündeme ilişkin ve değerlendirilen konular hakkında Karaosmanoğlu'na bilgi verdi. Düğün ve asker uğurlamalarında silah kullanımı ve yolların kesilmesinin yanı sıra Kocaeli'ye üçüncü üniversiteye ihtiyacı da değerlendirildi. Arızlı konutlarında ki son durumun ve Kuzey Marmara Otoyolu hakkında da görüşler ifade edilirken, Eylül ayında ki toplantıda sağlık yatırımları ve çalışmalarının değerlendirileceği de görüşmede ifade edilen diğer konulardı.
Ulaşım yatırımları ve tramvay güzergahında ki eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kenti yakından ilgilendiren konular üzerinde görüşlerini ifade etti. Başkan Karaosmanoğlu, Tütünçiftlik sahilinde ki terk edilmiş gemilerin ve 42 Evlerde ki ağır hasarlı kullanılmayan bina için de gerekli girişimlerin başlanacağı bilgisini de siyasi partilerin il başkanlarına verdi. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yatırımlarının son durumunu ve yapılacak projelerin içeriği hakkında il başkanlarına sunum yapılmasının da kararı verildi.
(UK-RFK-Y)

07.08.2017 15:17:11 TSI
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