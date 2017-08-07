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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Germencik ilçesinde yakalanan F.U'nun üzerinde 41,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adliye makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Efeler ilçesinde yapılan bir çalışma kapsamında yakalanan M.T'nin ikametinde yapılan aramada 11,62 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 800 TL para ele geçirildi. Adiliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevi gönderildi.

(MB-Y)



07.08.2017 15:20:49 TSI

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