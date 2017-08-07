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Rektör Şahin, bu yıl şenlik ağalığı yaptı



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KONYA (İHA) - Seydişehir Yenice Köyü Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'nin bu yıl 12.sini düzenlediği geleneksel şenliğinde Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 'Şenlik Ağalığı' yaptı.

Cevizler Oluğu'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şehitlerin aziz hatırasına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, mehter konseri, Resul Aydemir konseri, Grup Kaşık's gösterisi, çuval ve yumurta yarışları ile açık arttırmalı satışlar ve ödül törenleri yapıldı. Şenlikte derneğin de onursal başkanı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 'Şenlik Ağalığı'nı icra etti.

Davetlilere selamlama konuşması yapan Rektör Şahin, "2006 yılının Şubat ayında bir araya geldiğimizde böyle bir etkinliğe karar verdik. Daha sonra şenlik alanı seçimi için Cevizler Oluğu bölgesini seçtik. İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım, öğrencilerimize eğitim yardımı gibi daha birçok destek verdik. Bu sürece gelinmesinde çok büyük emeği geçenler var. Yenice köy 1550 yıllarından beri var. Ancak 4 bin yıllık bir geçmişe sahip. Atalarımızın bir kısmı 800 yıldır bir kısmı da 500 yıldır burada. Biz de burada olacağız. Mezarımız da burada olacak. Düşmanlar Anadolu'yu dört parçaya bölmek istiyor. Bunun için de tüm güçleriyle çalışıyorlar. Bunun için içimizdeki hainlere izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Cevizler Oluğu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş. Genel Müdürü Yasir Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Genel Sekreter İbrahim Halıcı ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer katıldı.

(AH-Y)



07.08.2017 15:23:55 TSI

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