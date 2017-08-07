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Bolulular Darıca'da sahne aldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültüler Kaynaşması'da Bolulular Derneği sahne aldı. Gecede ünlü sanatçı sahne alan Turgay Başyayla ise Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Folklör gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programda sahne alan Turgay Başyayla, Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bolu dernek yönetimi program öncesinde protokolü Bolu yöresi yemekleriyle ağırladı. Geceye Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'in yanı sıra Bolu hemşeri dernek başkanları ve bölge protokolü katıldı.

Bolulular Gecesi'nde açılış konuşmasını yapan Bolulular Dernek Başkanı Mehmet Karakuz, "Köroğlu'nun torunları Bolu'lu hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, 9 yıldır bu önemli organizasyonu düzenleyerek kültürlerin kaynaşmasına vesile olan ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hemşerimiz Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Alanı dolduran Bolulu hemşehrilerinin alkışları arasında sahneye çıkarak bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise ilk önce Köroğlu'nun bir şiirini okdu. Bolu'nun güzelliklerini anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Karabacak, "Binlerce yıldır bir çok uygarlıkların filizlenip boy attığı, Batı Karadeniz'in göz bebeği, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı, toprağın yeşile, insanın yemeğe doğduğu yerdir memleketimiz Bolu. Yeşili ve mavisi ile bütün güzellikleri içinde barındıran, Abant Gölü, Bolu Çikolatası, Çam Balı, Kartalkaya Kayak Merkezi, yaylaları ve saymakla bitmez bir çok coğrafi güzelliği bünyesinde barındıran Bolumuzun güzel insanları gecemize hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sürdürdüğümüz etkinliğimizde bu akşam memleketimiz Boludayız. Darıca sahilimizde her akşam farklı bir ilin güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine hediyeler takdim edildi.

Folklör gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programın finalinde sahne alan ülkemizin sevilen seslerinden Turgay Başyayla, değişik yörelerden söylediği türkülerle Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşatırken sahne performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin sonunda Başkan Karabacak, Turgay Başyayla'ya teşekkür ederek, bir plaket takdim etti.

(UK-RFK-Y)



07.08.2017 15:26:54 TSI

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