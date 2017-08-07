ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolulular Darıca'da sahne aldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:25
Bolulular Darıca'da sahne aldı
Bolulular Darıca'da sahne aldı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültüler Kaynaşması'da Bolulular Derneği sahne aldı. Gecede ünlü sanatçı sahne alan Turgay Başyayla ise Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Folklör gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programda sahne alan Turgay Başyayla, Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Bolu dernek yönetimi program öncesinde protokolü Bolu yöresi yemekleriyle ağırladı. Geceye Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'in yanı sıra Bolu hemşeri dernek başkanları ve bölge protokolü katıldı.
Bolulular Gecesi'nde açılış konuşmasını yapan Bolulular Dernek Başkanı Mehmet Karakuz, "Köroğlu'nun torunları Bolu'lu hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, 9 yıldır bu önemli organizasyonu düzenleyerek kültürlerin kaynaşmasına vesile olan ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hemşerimiz Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Alanı dolduran Bolulu hemşehrilerinin alkışları arasında sahneye çıkarak bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise ilk önce Köroğlu'nun bir şiirini okdu. Bolu'nun güzelliklerini anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Karabacak, "Binlerce yıldır bir çok uygarlıkların filizlenip boy attığı, Batı Karadeniz'in göz bebeği, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı, toprağın yeşile, insanın yemeğe doğduğu yerdir memleketimiz Bolu. Yeşili ve mavisi ile bütün güzellikleri içinde barındıran, Abant Gölü, Bolu Çikolatası, Çam Balı, Kartalkaya Kayak Merkezi, yaylaları ve saymakla bitmez bir çok coğrafi güzelliği bünyesinde barındıran Bolumuzun güzel insanları gecemize hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sürdürdüğümüz etkinliğimizde bu akşam memleketimiz Boludayız. Darıca sahilimizde her akşam farklı bir ilin güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine hediyeler takdim edildi.
Folklör gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programın finalinde sahne alan ülkemizin sevilen seslerinden Turgay Başyayla, değişik yörelerden söylediği türkülerle Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşatırken sahne performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin sonunda Başkan Karabacak, Turgay Başyayla'ya teşekkür ederek, bir plaket takdim etti.
(UK-RFK-Y)

07.08.2017 15:26:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Karaosmaoğlu il başkanlarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMAOĞLU İL BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Gebze sokaklarında bakım çalışmaları sürüyor
YEREL

GEBZE SOKAKLARINDA BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kağıt Sanatları Akademisi başladı
YEREL

KAĞIT SANATLARI AKADEMİSİ BAŞLADI
Fuarda Karadeniz rüzgarları esecek
YEREL

FUARDA KARADENİZ RÜZGARLARI ESECEK
Diyarbakır heyeti Kocaeli'de incelemelerde bulundu
YEREL

DİYARBAKIR HEYETİ KOCAELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Kartepe'ye gezmeye gelen Iraklı ailenin çantası çalındı
YEREL

KARTEPE'YE GEZMEYE GELEN IRAKLI AİLENİN ÇANTASI ÇALINDI
Darıca'da Batmanlılar sahne aldı
YEREL

DARICA'DA BATMANLILAR SAHNE ALDI
Büyükşehir'den çiftçiye tohum desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ
Körfez Kent Mezarlığı'na yeni hizmet binası inşa ediliyor
YEREL

KÖRFEZ KENT MEZARLIĞI'NA YENİ HİZMET BİNASI İNŞA EDİLİYOR
Başkan Doğan Travnik'i gezdi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN TRAVNİK'İ GEZDİ
Kışladüzü Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarında sona gelindi
YEREL

KIŞLADÜZÜ MAHALLESİ'NDEKİ ASFALT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Körfez Belediyesi'nin köylere hizmeti devam ediyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ'NİN KÖYLERE HİZMETİ DEVAM EDİYOR
İzmit'in en büyük gençlik merkezi tamamlanmak üzere
YEREL

İZMİT'İN EN BÜYÜK GENÇLİK MERKEZİ TAMAMLANMAK ÜZERE
Başiskele Belediyesi piknikte buluştu
YEREL

BAŞİSKELE BELEDİYESİ PİKNİKTE BULUŞTU
Otomobil genç kıza çarptı
YEREL

OTOMOBİL GENÇ KIZA ÇARPTI
Seka 50. Yıl Spor Salonu yenileme ihalesi yapıldı
YEREL

SEKA 50. YIL SPOR SALONU YENİLEME İHALESİ YAPILDI
Belediyeden çocuklara özel oyun sokağı
YEREL

BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN SOKAĞI
Kağıtsporlu Judocular, balkanlarda tarih yazdı
YEREL

KAĞITSPORLU JUDOCULAR, BALKANLARDA TARİH YAZDI
Darıca'da Eskişehir rüzgarı
YEREL

DARICA'DA ESKİŞEHİR RÜZGARI
Gebze'de evsel atıklar ekonomiye dönüyor
YEREL

GEBZE'DE EVSEL ATIKLAR EKONOMİYE DÖNÜYOR
Büyükşehir'in kıyafetleri 'Gülen Yüzler'den
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KIYAFETLERİ 'GÜLEN YÜZLER'DEN
Sensörlü trafik ışıkları sürücüleri rahatlatıyor
YEREL

SENSÖRLÜ TRAFİK IŞIKLARI SÜRÜCÜLERİ RAHATLATIYOR
Sıcaktan bunalanlar soluğu Cephanelik'te alıyor
YEREL

SICAKTAN BUNALANLAR SOLUĞU CEPHANELİK'TE ALIYOR