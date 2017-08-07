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Şehzadeler'de altyapı dönüşümü



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesindeki 5 mahallede başladığı altyapı dönüşümüne Çamköy Mahallesi ile nokta koydu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde eski altyapıların modernizasyonunu sağlıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesindeki 5 mahallede içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi. İlçede toplamda 16 kilometre içme suyu, 17 kilometre de kanalizasyon hattı sağlıklı bir yapıya kavuştu. Mahalle muhtarları, yerleşim yerlerinde yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür etti. 154 Mahalle Projesi ile ilçede 3'ü belde belediyesinden mahalleye dönüşen toplamda 7 mahallenin daha altyapısı yenilenecek. Karaağaç, Yeniköy, Selimşahlar, Sancaklı Çeşmebaşı, Sancaklı Kayadibi, Güzelköy ve Yeni Mahmudiye mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuşacaklar. Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, "Kanalizasyon ve içme suyu hattındaki çalışmalar tamamlandı. Kanalizasyon hattımız kullanıma hiç uygun değildi. Öncelikle kanal hattımız sağlıklı hale geldi. İçme suyu hattımız da çok kötü durumdaydı. Mahalle sakinleri olarak susuzluktan kırılıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



07.08.2017 15:26:57 TSI

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