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Krediyle emekli olunabilecek



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, emekli olacak esnaf ve sanatkara müjde vererek, sigorta prim borçları yapılandırılan ve yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılara, sigorta prim borcu kredisi kullandırılacağını söyledi.

27 Mayıs tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca sigortalılara bu kanun kapsamına giren borçlarını 30 Haziran tarihine kadar yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Köksal, bu yapılandırmaların ise 31 Ağustos tarihine kadar ödeme imkanı tanındığını ifade etti.

Köksal,"Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna istinaden işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokolün 7020 sayılı kanun gereğince sigorta prim borçları yapılandırılan ve yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılara, sigorta prim borcu kredisi kullandırılması amacıyla 31 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir" dedi.

(UY-Y)



07.08.2017 15:27:00 TSI

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