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Merhum Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:30
Merhum Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı
Merhum Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Kadir Recep Varlıakman, vefatının 2'inci yılında mezarı başında sendika temsilcileri ve sevenleri tarafından anıldı.
2 yıl önce hayatını kaybeden Türk Eğitim Sen önceki dönem şube başkanlarından Kadir Recep Varlıakman, vefatının 2'inci yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Atalay ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle mezarı başında anıldı. Genç, burada yaptığı anma konuşmasında, Türkiye Kamu Sen camiasına büyük emeği olan yaklaşık 18 sene birlikte hizmet ettiklerini belirterek, "Manisa'nın yetiştirmiş olduğu ender sendikacılardan bir tanesidir. Tam bir dava adamıdır. Kimseye boyun eğmeyen, eyvallahı olmayan, davasının sonuna kadar arkasında duran, neredeyse günümüzün 10 saati birlikte geçen bir arkadaşımızdı. Bana göre Manisa Türkiye Kamu Sen camiası onun gidişiyle büyük kayıp yaşadı. Bazı insanlar vardır ki yeri doldurulamaz. Bunlardan birisi de Kadir Recep Varlıakman'dır. Gerçekten bu arkadaşlarımızı burada görmek beni duygulandırdı" diye konuştu. Anma töreninde Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileri tarafından Varlıakman adına dualar edildi.
(AY-Y)

07.08.2017 15:32:20 TSI
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