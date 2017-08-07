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Cumhuriyet Üniversitesi'nde çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi'nin (CÜ) gelişmesi için çalışmalar devam ediyor.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve ekibi üniversitenin hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda, hem üniversiteye yeni fakülteler kazandırılıyor hem de kampüsteki binalarda iyileştirmeye gidilerek fiziki kaliteleri artırılıyor.

Rektör Yıldız'ın çalışmaları neticesinde Hukuk Fakültesi'nin açılmasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, birkaç gün önce Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu turizm fakültesine dönüştürüldü. Çalışmalar kapsamında daha önce konukevi olarak kullanılan binanın uygulama oteli olarak kullanılması amacıyla tadilata alındı.

Uygulama otelinde ayrıca Turizm Fakültesi öğrencileri uygulamalı eğitim alarak okulda aldıkları teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecekler. Bu çalışma sayesinde öğrenciler iş hayatına atıldıklarında hiçbir zorluk çekmeden işlerine adapte olabilecekler ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar.

(UY-Y-)



07.08.2017 15:38:24 TSI

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