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Alanya Belediyesi'nden 2 yeni park

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:38
Alanya Belediyesi'nden 2 yeni park
Alanya Belediyesi'nden 2 yeni park

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Yenice ve Burçaklar Mahallelerinde 2 yeni parkın yapımını tamamladı.
Alanya Belediyesi, Burçaklar ve Yenice Mahallelerine 2 yeni park kazandırdı. Çalışmalar kapsamında Yenice ve Burçaklar Mahallelerinde çocuk oyun gurupları, salıncak ve tahterevallilerin montajları tamamlandı. Her iki parkında ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışları da tamamlanarak çocukların ve ebeveynlerinin hizmetine sunulacağı açıklandı.

"Eğlenirken öğrenecekler"
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Merkez mahallelerimizdeki gibi kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımız da bizim için çok önemli. Başkanımız Adem Murat Yücel'in talimatıyla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız hem eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallemizde olması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz'' dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 15:39:56 TSI
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