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Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:41
Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor
Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski bulunan 300 konutun yıkımına başlandı
Kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Refahiye Mahallesindeki deprem riski bulunan 300 konutun yıkımına başlandı. Boşaltıldıktan sonra çevre güvenliği de alınan binalar, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Yıkım esnafında oluşan toz tabakasından çevredeki mahalle sakinlerinin etkilenmemesi için itfaiye ekipleri tarafından sürekli olarak su püskürtülüyor.
"Geleceğin Şanlıurfa'sını inşa ediyoruz"
Alanda yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Yahya Ürün, şehrin diğer bölgelerinde de benzer uygulamaların planlama dahilinde devam ettiğini söyledi. Ürün açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerimize devam ediyoruz. Şanlıurfa'da 300 konutlar olarak bilinen lojmanların yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Buradaki yapılarımızın bir çoğu risk oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız planlama çerçevesinde hali hazırda devam eden Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projelerimiz devam etmektedir. Eyyübiye ve Haliliye Belediyesi içerisindeki gecekondu alanlarındaki çalışmalarımızda sürüyor. Halkımızın merakla beklediği Yeşildirek Mahallesindeki Karayollarına ait mülkiyet sorununu çözdük ve projelerini revize ettik. Şu an Yeşildirek'te de Emlak ve İstimlak Dairesi ile TOKİ'deki yetkililer çalışmalarını sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)

07.08.2017 15:44:04 TSI
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