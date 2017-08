YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır Valiliği binasında korkutan yangın

Iğdır Valiliği binasında korkutan yangın



(Fotoğraflı)



Abbas Can Aras - Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Valiliği binasında çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Iğdır Valiliği binasında yangın çıktı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, asansör boşluğunda içilen sigaradan dolayı çıktığını belirtti. Yangın kısa sürede bütün binayı sararken Valilik çalışanları ve vatandaşlar yoğun dumandan dolayı üst katlara çıkarak tahliye edilmeyi bekledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin merdiveni çalışmayınca vatandaşlar tepki gösterdi. Yukarıda mahsur kalan vatandaşlar, Aras Edaş ekibine ait araç merdiveni kullanılarak tahliye edildi. Vatandaşlara hazırda bekletilen ambulanslarda müdahale edildi.

Iğdır Valilik binasında çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesinde tedavileri yapılarak müşahede altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ET-AA-Y)



07.08.2017 15:46:16 TSI

NNNN