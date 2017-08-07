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Köylü Banaz Çayı için toplandı

- Avgan Muhtarı Mümin Bayar; "Sayın Cumhurbaşkanım bizim sesimizi duysun Banaz çayı olayına lütfen el koysun"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) -Uşak'ta, Banaz Çayı'ndaki kirliliğe dikkat çekmek isteyen köylüler Ulubey ilçesi Avgan köyünde bir araya geldi. Çevre köylerin de destek verdiği eylemde çaydaki kirliliğin önlenmesi istendi.



Burada konuşan Avgan Köyü Muhtarı Mümin Bayar Ege bölgesindeki tek temiz su kaynağı dediği Banaz çayının kirletildiğini iddia etti. Bayar; " Bu kirlenme Türkiye dışında bir yerde olsa yer yerinden oynar. Tüm kurumlara mercilere en üst makamlara bildirdik ama sonuç hiç değişmedi. Tamam diyorlar tekrar arkasından pis suyu bırakıyorlar. Bizim tepkimiz çayı kirletenlere, bizim tepkimiz çayı pisletenlere. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, 2 senedir benim köyüme kaymakam gelmedi, bunu biliyor musunuz? Bu kadar saha kirleniyor, bu kadar gürültü var, nerede kaymakamımız? Yok. Gerekli yerlere şikayetleri ettik ama hiçbir sonuç yok. Sayın Cumhurbaşkanım kaymakamlara diyor ki; 'Oturmayın, gidin, köylere gidin, kişilere gidin' ama biz iki senedir göremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bizim sesimizi duysun Banaz çayı olayına lütfen el koysun, kendisini takdir ediyoruz. Buraya çayımızın kirlenmesine tepki göstermek için gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Burada doğdum büyüdüm, bu dere bizim canımız, hayvanlarımız oradan içiyor, sebzelerimiz yetiştiriyoruz, her şeyimiz. Çocuklarımız orada eğleniyor, gelen misafirleri oraya götürüyoruz yani bizim kanımız canımız bu dere ama içmeyi bırak yanına bile yaklaşamıyoruz o kadar kötü olmuş. Bir insana insanlığa bu yapılmaz" dedi.



Çocukluğunun derelerde geçtiğini vurgulayan Avganlı Ümmügülsün Üstün (63); " Dere dedikten sonra bizim yaşam kaynağımızdı. Kuraklık olur susuzluk olur bizim deremiz dinmezdi. Bu ne demek bu yıl biz anlayamadık, olması gerekiyor mu? Zenginse zengin fakiri neden çiğniyor. Bu sadece benim değil herkesin canı yandı bak kaç kişi toplandı, yoksa bu kadar kişiyi nasıl bir araya getireceksin. Olmaması lazım hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için Allah için" şeklinde konuştu.

Kezban Çümenoğlu (65) da Avgan'da yaşıyor. Çimenoğlu Banaz çayındaki kirlilik konusunda şunları söyledi; " Bizim bu halkımızı neden öldürmek istiyorlar? Ölümüz dirimiz bununla yaşadı. Günümüz geldi cenazelerimizi buradan aldığımız suyla gömdük. Hepimiz bir din kardeşiyiz. Halkımız için el birlik çırpınıyoruz, şu vatandaşlarımıza bakın burada su diye meliyor. Günün geldi Allah geriye döndürmesin içtiğimiz zamanlar oldu onu bizim."

Süleyman Darakçı(84) Banaz çayının kıyısında yer alan bahçesinde sabah namazını kılmak için kalktığında dereden akan pislik nedeniyle abdest alamadığın ve teyemmüm ile namaz kıldığını söyledi. Darakçı; " Benim 5 dönüm bal kabağı tarlam var, iki dönüm meyve ağacım var, niye benim ekmeğimle oynanıyor. Değirmen arkım var tam 84 kişi ekmek yiyor oradan, su suluyor kavağı var meyve ağacı var"

Köylüler ve çevre gönüllüleri burada düzenlenen imza kampanyasına katıldı. Grup konuşmaların ardından araçlarla dereyi kirlettiğini iddia ettikleri hayvan işletmesinin önüne kadar gitti. Burada sloganlar atan köylüler daha sonra işletmenin atık sahasını giderek buradaki durumu tahlil ettiler ve duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

(BK-EÖ-MB-Y)



07.08.2017 15:50:50 TSI

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