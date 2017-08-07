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Suşehri'ne Organize Sanayi Bölgesi kurulacak



(Fotoğraflı)



Nevzat Yücel

SİVAS (İHA) - Suşehri ilçesine kurulması düşünülen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili toplantı düzenlendi.

Suşehri Belediyesi Aspasya Sosyal Tesislerinde belediye başkanlığı öncülüğünde düzenlenen istişare toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Çevre ve Şehircilik eski bakanlarından İdris Güllüce, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem bölgede organze sanayi bölgesinin kurulmasının önemli olacağına değindi. Suşehri'nin il olmadığını, fakat il gibi merkezi bir ilçe konumunda olduğunu belirten Erdem, "Köylerimiz yaşlılarımızın yaşam merkezi haline gelmeye başladı. Köylere ne kadar destek verirsek verelim, tarımla uğraşacak kişi sayısı çok az. Bu nedenle, organize sanayi ile bölgeye istihdam verilmesi de uygun olacağı kanaatindeyim. Özellikle işsizliğin kaldırılmasında önemli işlerin başında ulaşım çok önemlidir. Suşehri'nde ise ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Özellikle Suşehri'ne kurulacak olan bir Organize Sanayi bu bölgeye hayat verecek. Yatırımcı açısından, Suşehri bu yatırım için önemli" dedi.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanlarından İdris Güllüce ise üretmeden ayakta kalmanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Bakanlığım döneminde dahi çok kullandığım bir söz var. Yozgat'ın doğusu üretmiyor. Hükümetimiz üretim yapın diyerek çırpınıyor. Suşehri dünya ticaretine uzak bir yer değil. Bu nedenle üretime geçmeliyiz. Çünkü Suşehri Asya kapısına yakın bir ilçe" diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin de organize sanayi bölgesinin kurulmasının sabır gerektiren bir iş olduğunu söyleyerek, "Sivas'ın problemi ilçelerinin küçük olması. İlçelerimizin büyümesiyle, ilimizde daha büyüyeceği kanaatindeyim. Bu nedenle, ilçemizin güzel bir konusu var. Bu konuda ki bürokrasiyi aşmak konusunda her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun organize sanayinin bölgeye güzellik katacaklarını ifade ederek bu konuda iş adamlarının bir an önce başvuru taleplerini yerine getirmelerini istedi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise, sanayicilikten gelen bir ailenin evladı olduğunu kaydederek istihdama yönelik bir şeylerin yapılmasının güzel bir hizmet olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise talep formlarının belediye bünyesinde toplanacağını söyledi.

(UY-Y-)



07.08.2017 15:51:26 TSI

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