ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOGÜ'de mültecilere yönelik atölye

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:49
ESOGÜ'de mültecilere yönelik atölye
ESOGÜ'de mültecilere yönelik atölye

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde "Sanatın Göçü-Immigration of The Art" isimli atölye çalışması düzenlendi.
"Mülteciler ve Sanat Topluluğu"nun Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından onaylanmış olan "Sanatın Göçü - Immigration of The Art" adlı projesi kapsamında, 2-7 Ağustos tarihleri arasında ESOGÜ'de mülteci kadın ve çocuklarla atölye çalışmaları yapıldı. Projede her ülkeden yedi kişi olmak üzere Türkiye, Ukrayna, İtalya, Yunanistan, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen yaklaşık 40 gönüllü öğrenci görev aldı. Atölye çalışmaları 8 Ağustos Salı günü 19.00-21.00 saatleri arasında ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu fuaye alanında sergilenmeye başlayacak.
(KA-Y)

07.08.2017 15:51:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ali Çakacak, Mahmudiye ve Çifteler'i ziyaret etti
YEREL

ALİ ÇAKACAK, MAHMUDİYE VE ÇİFTELER'İ ZİYARET ETTİ
Başkan Ataç, yeni doğan bebekleri ziyaretini sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN ATAÇ, YENİ DOĞAN BEBEKLERİ ZİYARETİNİ SÜRDÜRÜYOR
Muhtar Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

MUHTAR ÖLMEZER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türk Meral, MESS ile toplu sözleşme masasına oturacak
YEREL

TÜRK MERAL, MESS İLE TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURACAK
Seyitgazi'de 51 mahalleyi buluşturan düğün
YEREL

SEYİTGAZİ'DE 51 MAHALLEYİ BULUŞTURAN DÜĞÜN
Eskişehir'in yarım asan duayen ozanı Arif Çayır
YEREL

ESKİŞEHİR'İN YARIM ASAN DUAYEN OZANI ARİF ÇAYIR
Günyüzü 'Fehmi'sini kaybetti
YEREL

GÜNYÜZÜ 'FEHMİ'SİNİ KAYBETTİ
Şifalı doğal kaynak suyunda yüzme kursu
YEREL

ŞİFALI DOĞAL KAYNAK SUYUNDA YÜZME KURSU
Girilmez garaj
YEREL

GİRİLMEZ GARAJ
Odunpazarı kurban bağışlarını bekliyor
YEREL

ODUNPAZARI KURBAN BAĞIŞLARINI BEKLİYOR
Yabancı öğrenciler köy yaşamını gördü
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER KÖY YAŞAMINI GÖRDÜ
Passolig ve kombine gösterene indirimli çay
YEREL

PASSOLİG VE KOMBİNE GÖSTERENE İNDİRİMLİ ÇAY
İnönüspor ve DSİ Bentspor piknikte buluştu
YEREL

İNÖNÜSPOR VE DSİ BENTSPOR PİKNİKTE BULUŞTU
İHH çatısı altında gençler Eskişehir'de buluşuyor
YEREL

İHH ÇATISI ALTINDA GENÇLER ESKİŞEHİR'DE BULUŞUYOR
Doğa içinde, &quot;Betonsuz 24 Saat&quot; geçirdiler
YEREL

DOĞA İÇİNDE, "BETONSUZ 24 SAAT" GEÇİRDİLER
Güvenlik İş'ten Başkan Kurt'a ziyaret
YEREL

GÜVENLİK İŞ'TEN BAŞKAN KURT'A ZİYARET
Eskişehir sabah saatlerin yağmura teslim oldu
YEREL

ESKİŞEHİR SABAH SAATLERİN YAĞMURA TESLİM OLDU