ESOGÜ'de mültecilere yönelik atölye

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde "Sanatın Göçü-Immigration of The Art" isimli atölye çalışması düzenlendi.

"Mülteciler ve Sanat Topluluğu"nun Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından onaylanmış olan "Sanatın Göçü - Immigration of The Art" adlı projesi kapsamında, 2-7 Ağustos tarihleri arasında ESOGÜ'de mülteci kadın ve çocuklarla atölye çalışmaları yapıldı. Projede her ülkeden yedi kişi olmak üzere Türkiye, Ukrayna, İtalya, Yunanistan, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen yaklaşık 40 gönüllü öğrenci görev aldı. Atölye çalışmaları 8 Ağustos Salı günü 19.00-21.00 saatleri arasında ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu fuaye alanında sergilenmeye başlayacak.

07.08.2017 15:51:40 TSI

