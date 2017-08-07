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Başkan Memiş, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi



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BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yapımı süren yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. İncelemelerine kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği Pönserek Caddesi'nden başlayan Başkan Memiş burada çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alarak kaldırım yapımının sürdüğü Hafız Osman, Zahire Hal ve Haydarhan Caddelerine geçti. Buralarda da tüm hızıyla devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Mete Memiş mahalle esnafıyla sohbet ederek istişarelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Başkan Memiş incelemelerini sürdürürken öte yandan diğer caddelerde de yoğun mesai devam ediyor. Küp taş uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla bambaşka bir çehreye sahip olan Sebahattin Savacı ve Şair Celali Caddelerinin ardından Şair Zihni Caddesi de değişim için gün sayıyor. Burada da küp taş uygulaması ve kaldırım yapım çalışması gerçekleştirilirken Ay Yıldız Caddesi ve Hastane Caddesinde ise yine kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

(YY-ÖB-Y)



07.08.2017 15:51:55 TSI

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