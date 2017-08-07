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Başkan Ataç, yeni doğan bebekleri ziyaretini sürdürüyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:50
Başkan Ataç, yeni doğan bebekleri ziyaretini sürdürüyor
Başkan Ataç, yeni doğan bebekleri ziyaretini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.
Başkan Ataç son olarak Çelik, Ünal ve Gölpek ailelerini ziyaret ederek dünyaya gelen bebeklerine güzel ömürler diledi. İlk olarak Aşağısöğütönü Mahallesi'nde ikamet eden Çelik Ailesi'ni ziyaret eden Başkan Ataç, Elif Hayal bebeği kucağına aldı. Burada Elif Hayal'in ailesi ile sohbet eden Başkan Ataç, çiçeği burnunda anneyi de tebrik etti. Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Ünal Ailesi'nin evi oldu. Ataç burada ise Ünal Ailesi'nin yeni ferdi Bartu bebek ile Şahin Ailesi'ne yeni katılan Bengisu bebeği kucağına alarak, Ünal ve Şahin ailelerine tebriklerini iletti.

"Umuyorum ki tüm bebeklerimize, daha güzel bir gelecek bırakacağız"
Hoş Geldin Bebek Ziyaretlerinin son adresi ise Gölpek Ailesi'nin evi oldu. Burada da Toprak bebeği kucağına alarak ailesi ile birlikte fotoğraf çektiren Ataç, Toprak için de güzel, mutlu ve huzurlu bir ömür temennisini iletti. Hoş Geldin Bebek ziyaretlerini son derece önemsediğini ifade eden Başkan Ataç, "Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan fertlerdir. Bizlerde bu ailelerin yanı sıra Tepebaşı olarak büyüyen ve mutlu bir aileyiz. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki tüm bebeklerimize, daha güzel bir gelecek ve şehir bırakacağız. Tepebaşı'nda dünyaya merhaba diyen her bebek bizim gelecek adına da ayrıca umudumuz. Dilerim ki hepsinin bahtları açık olsun. Ailelerinin desteğiyle güzel günlerde, ülkemizin uygar ve başarılı bireyleri olarak yetişsinler" dedi.
Çelik, Ünal ve Gölpek aileleri de bebeklerinin mutluluğunu kendileri ile paylaştığı için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.
(KA-Y)

07.08.2017 15:52:22 TSI
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