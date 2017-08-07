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Dört günde yarım saat su



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Akçatepe (Bayıl) köyünde her mahalleye 4 günde yarım saat su veriliyor.

Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyündeki su sorunu giderilemedi. Medetsiz kaynağından içme suyunu karşılayan fakat kot farkı nedeniyle musluktan yeteri kadar su akmayan köylüler Gürlevik su kaynağından faydalanmak istediler ama bu kez de Yaylakonak Beldesine bağlı mahalle sakinleri su vermeyince Akçatepe köyü susuz kaldı.

Daha önce Adıyaman Valiliği başkanlığında Adıyaman Belediyesi, Tut Kaymakamlığı, Tut Belediyesi yetkilileri tarafından oluşturulan komisyon ile Akçatepe'nin Medetsiz Su Kaynağından alması gereken su miktarının Gürlevik'ten sağlanması noktasında anlaşma sağladı. Bunun üzerine Tut Kaymakamlığı tarafından 31 Mart 2017 tarihinde su ishale hattı ihalesi yapıldı. Müteahhit firma tarafından çalışmaya başlanıldı. Ancak Gürlevik Kaynağının bulunduğu Yaylakonak Beldesine bağlı yerleşim birimleri kendi sularını vermeyeceklerini dile getirdi. Sulama suyu olarak kullandıkları suyu vermeyeceklerini ifade edince, su ishale hattı çalışmaları durdu.

Medetsizden su alamayan Akçatepe köyü sakinleri kendi imkanları ile tankerlerle Kaşlıçadan su taşıyor. Akçatepe köyündeki 4 mahalleye sıralı olarak 4 günde yarım saat su veriliyor. Köylülerin musluklarından 4 günde sadece yarım saat su akıyor. Köylü vatandaşlar su sorunlarının biran önce giderilmesini isterken, mağdur olduklarını dile getiriyorlar.

Akçatepe Muhtarı Mehmet Polat, 243 haneli 860 nüfusa sahip köyün su sorunun çözülmesini isteyerek, "Gürlevik kaynağından su almak için 7 kilometrelik boru hattı yapıldı ancak Yaylakonak Beldesine bağlı bazı mahalle sakinleri su vermeyeceklerini söylediler. Böyle olunca çalışmalar durdu. Yetkililerle görüştük. Milletvekillerimize bu sorunu ileteceğim. Köylü vatandaşlar perişan. Tankerle Kaşlıca Soğuk Pınar mevkiinden içme suyu taşınıyor. Köyümüzdeki 4 mahalleye 4 günde bir yarım saat su veriliyor" dedi.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu ise konuyla ilgili olarak, "Akçatepe köyü Medetsiz kaynağından su içiyor ancak buranın suyu da kot farkından dolayı köye ulaşmıyor. Şuanda hatları kesik. Şuan köy susuz. Geldiğimizden beri sıkıntı oldu. Geçtiğimiz yıl ihalesini yaptık. Biz ihaleyi yaptık ve müteahhit başladı. Projede Gürlevik kaynağından su alacaktık. Adıyaman Belediyesi ve Yaylakonak'a bağlı yerleşim yerinde sulamada kullanılacaktı ve taksimat yapılmıştı. Çalışmalar durdu. Köye 5-6 litre su verilsin istiyoruz ama köylüler ikna olmuyor. Medetsizden Akçatepe'nin hakkı var. Medetsizden hakkından vazgeçip Gürlevik'ten almak istiyor. Medetsiz'in suyu aşağıda kaldığı için çözüm su alınamıyor" diye konuştu.

(AHM)



07.08.2017 15:54:11 TSI

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