Büyükşehir'den Otoparklara Sıkı Denetim
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, il genelinde otopark denetimlerine devam ediyor.
(Fotoğraflı)
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında ruhsatsız otoparkların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Muğla il genelimizde bulunan otoparkların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7.maddesine göre denetim ve kontrollerini yapan Zabıta ekipleri, denetim esnasında Büyükşehir Belediyesinden alınan otopark ruhsatları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından alınan fiyat tarifesinin olup olmadığı ve fiyat tarifesine uyulup uyulmadığı hususlarında kontroller yapıyor. Yapılan denetimlerde 7 otoparkın uygun ruhsatı olmamasından dolayı faaliyeti durduruldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ruhsatsız otoparklarla ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
(BT)
07.08.2017 15:57:08 TSI
NNNN