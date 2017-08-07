YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den Otoparklara Sıkı Denetim

Büyükşehir'den Otoparklara Sıkı Denetim

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, il genelinde otopark denetimlerine devam ediyor.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında ruhsatsız otoparkların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Muğla il genelimizde bulunan otoparkların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7.maddesine göre denetim ve kontrollerini yapan Zabıta ekipleri, denetim esnasında Büyükşehir Belediyesinden alınan otopark ruhsatları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından alınan fiyat tarifesinin olup olmadığı ve fiyat tarifesine uyulup uyulmadığı hususlarında kontroller yapıyor. Yapılan denetimlerde 7 otoparkın uygun ruhsatı olmamasından dolayı faaliyeti durduruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ruhsatsız otoparklarla ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(BT)



07.08.2017 15:57:08 TSI

NNNN

