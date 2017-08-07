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Tamamlanmayan yol vatandaşları çileden çıkardı



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan, ancak tamamlanmayan yol yüzünden toz toprak içinde kalan ve çevredeki ağaçların büyük zarar gören vatandaşlar çalışmaların tamamlanmasını istiyor.

Geçtiğimiz sene Bilecik'ten Söğüt ilçesine gitmek için Çevre Yolu bağlantı yolu olan Aşağıköy Köyü yolunda düzenlemeler ve şerit genişletilme çalışmalarına başlanılmıştı. Aradan geçen 1 sene olmasına rağmen yol genişletilerek üzerine toprak zemin atıldı. Yolda çalışmaların bitmemesi üzerine toprak zemin üzerine asfaltlama çalışmaması yapılmaması üzerine köy içine giren araçların sebep olduğu toz, hem köylülere, hem de dikili meyve ağaçlarına zarar vermeye başladı. Bu duruma tepki gösteren köylüler, yetkililerden yolun biran önce bitmesinin istediler.

Yetkililer ise; yolda çalışmaların devam ettiğini, kısa sürüde tamamlanacağını söylediler.

(İS-MET-Y)



07.08.2017 15:57:13 TSI

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