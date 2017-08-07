YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehzadeler Belediyesinden süs havuzu uyarısı

Şehzadeler Belediyesinden süs havuzu uyarısı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, herhangi bir tehlikeli olay yaşanmaması için ilçe genelinde bulunan süs havuzlarının önlerine uyarı levhası monte ederken ilçe genelinde bulunana süs havuzlarının içerisinde bulunan elektrik aksamı nedeni ile tehlikeli olduğunu ve bu havuzlara girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, aşırı sıcak havalar nedeni ilçe genelinde bulunan süs havuzlarına küçük çocukların tehlikeye aldırış etmeden girmeleri nedeni ile tüm havuzların önüne uyarı levhaları yerleştirdi. Süs havuzlarında bulunan elektrik sistemi nedeni ile havuzlara girmenin büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bilindiği gibi yazın havaların sıcak olması nedeni ile özellikle çocuklar serinlemek için şehrimizin farklı mahallelerinde bulunan süs havuzlarına giriyorlar. Süs havuzlarının içinde elektrik aksamları olması nedeni ile büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle ilçemiz genelinde ki tüm süs havuzlarına uyarı levhaları monte ettik. Bu konuda hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin çok dikkatli olmalarını önemli rica ediyoruz. Şükürler olsun ki bugüne kadar bu süs havuzlarında her hangi bir olumsuzluk olmadı ancak olmaması için gerekli önlemleri de almak zorundayız. Süs havuzlarına girmenin son derece tehlikeli olduğunu bilinmesini istiyoruz" dedi.

(AY-Y)



07.08.2017 15:57:15 TSI

NNNN

