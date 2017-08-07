ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehzadeler Belediyesinden süs havuzu uyarısı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:55
Şehzadeler Belediyesinden süs havuzu uyarısı
Şehzadeler Belediyesinden süs havuzu uyarısı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, herhangi bir tehlikeli olay yaşanmaması için ilçe genelinde bulunan süs havuzlarının önlerine uyarı levhası monte ederken ilçe genelinde bulunana süs havuzlarının içerisinde bulunan elektrik aksamı nedeni ile tehlikeli olduğunu ve bu havuzlara girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Şehzadeler Belediyesi, aşırı sıcak havalar nedeni ilçe genelinde bulunan süs havuzlarına küçük çocukların tehlikeye aldırış etmeden girmeleri nedeni ile tüm havuzların önüne uyarı levhaları yerleştirdi. Süs havuzlarında bulunan elektrik sistemi nedeni ile havuzlara girmenin büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bilindiği gibi yazın havaların sıcak olması nedeni ile özellikle çocuklar serinlemek için şehrimizin farklı mahallelerinde bulunan süs havuzlarına giriyorlar. Süs havuzlarının içinde elektrik aksamları olması nedeni ile büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle ilçemiz genelinde ki tüm süs havuzlarına uyarı levhaları monte ettik. Bu konuda hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin çok dikkatli olmalarını önemli rica ediyoruz. Şükürler olsun ki bugüne kadar bu süs havuzlarında her hangi bir olumsuzluk olmadı ancak olmaması için gerekli önlemleri de almak zorundayız. Süs havuzlarına girmenin son derece tehlikeli olduğunu bilinmesini istiyoruz" dedi.
(AY-Y)

07.08.2017 15:57:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisalı güreşçi Şili'de Türkiye'yi temsil edecek
YEREL

MANİSALI GÜREŞÇİ ŞİLİ'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Muradiye Meydan Projesi başladı
YEREL

MURADİYE MEYDAN PROJESİ BAŞLADI
Musalar Yeniköy'ün ova yollarında hummalı çalışma
YEREL

MUSALAR YENİKÖY'ÜN OVA YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Çepnibektaş Mahallesi'nde alyapı mesaisi
YEREL

ÇEPNİBEKTAŞ MAHALLESİ'NDE ALYAPI MESAİSİ
Gördes'in 4 mahallesine 27 adet menfez
YEREL

GÖRDES'İN 4 MAHALLESİNE 27 ADET MENFEZ
Merhum Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı
YEREL

MERHUM BAŞKAN VARLIAKMAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
Mezarlıklarda hummalı çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA HUMMALI ÇALIŞMA
Şehzadeler'de altyapı dönüşümü
YEREL

ŞEHZADELER'DE ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ
Vali Güvençer genç çiftin nikah şahidi oldu
YEREL

VALİ GÜVENÇER GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Kulalı üreticilere büyükbaş hayvan desteği
YEREL

KULALI ÜRETİCİLERE BÜYÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ
Amatör balıkçılar Soma'da yarıştı
YEREL

AMATÖR BALIKÇILAR SOMA'DA YARIŞTI
Salihli'nin Sultanları sağlık kontrolünden geçti
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Şehzadeler ve Yunusemre'de dere taşkınlarına önlem
YEREL

ŞEHZADELER VE YUNUSEMRE'DE DERE TAŞKINLARINA ÖNLEM
Akhisar'ın içme suyu depolarına yenileme
YEREL

AKHİSAR'IN İÇME SUYU DEPOLARINA YENİLEME
MASKİ'den Demirci'ye altyapı yatırımı
YEREL

MASKİ'DEN DEMİRCİ'YE ALTYAPI YATIRIMI
Manisa'da İstanbul kadar itfaiye müfrezesi var
YEREL

MANİSA'DA İSTANBUL KADAR İTFAİYE MÜFREZESİ VAR
Turgutlu halinde yenileme
YEREL

TURGUTLU HALİNDE YENİLEME
Manisa'da bozuk yollar onarılıyor
YEREL

MANİSA'DA BOZUK YOLLAR ONARILIYOR
Genç raketler bu kursu sevdi
YEREL

GENÇ RAKETLER BU KURSU SEVDİ
Manisa BBSK'den kaleye önemli takviye
YEREL

MANİSA BBSK'DEN KALEYE ÖNEMLİ TAKVİYE
Yunusemre'de Meydan Camisi Projesi başladı
YEREL

YUNUSEMRE'DE MEYDAN CAMİSİ PROJESİ BAŞLADI
Kırkağaç'ta yaralı kartal tedavi edildi
YEREL

KIRKAĞAÇ'TA YARALI KARTAL TEDAVİ EDİLDİ