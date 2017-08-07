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Manavgat Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:57
Manavgat Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
Manavgat Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde düzenlenen "Kitap Günleri" devam ediyor.
Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği "Kitap Günleri", ünlü yazarlar Hüsnü Arkan ve Hulki Cevizoğlu'nun katılımıyla devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza günlerinde, okurlarıyla buluşan ünlü yazar Hüsnü Arkan ve televizyon yapımcısı ve gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, Manavgat Belediyesi'nin böyle bir organizasyonu hayata geçirmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını söylediler.

Yazarlar halk ile buluşmaya devam ediyor
Halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen kitap günleri etkinliğinde birçok yerel ve ünlü yazar Atatürk Kültür Merkezi önünde Manavgat halkıyla buluşmaya devam edecek. Hacer Gezer, Gülseren Aktaş, Şükrü Erbaş, Atakan Kelleci, Yılmaz Odabaşı, Kemal İnci, Binnur Nergiz, İhsan Eliaçık, Koray Yersüren, Dilara Keskin, Emre Gül, Yusuf Piliç, Ergün Poyraz, Hulki Cevizoğlu, Meriç İzgi gibi yazarlar kitapseverlerle buluşacak.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent genelinde okuma oranını arttırmak için böyle bir etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Sözen, "Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği kitap günleri etkinliğini düzenleyerek halkımızın kültürel gelişimine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızla, geçlerimizle ve dostlarımızla birlikte bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 15:58:48 TSI
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