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Datça'da su sorunu sona erdi

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan Datça İlçesinde yaptığı yoğun çalışmalar ile birlikte bölgedeki su problemini ortadan kaldırdı.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Datça İlçesinde yaşanan ve vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyen su sıkıntısı MUSKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla birlikte sona erdi. Ekipler bölgede yaptıkları su kaynak çalışmalarıyla İlçeye 7 bin 400 ton su vermeye başladı.

Acil Önlemler Alındı

Özellikle yaz aylarında yıllardan bu yana su sıkıntısı yaşayan Datça İlçesi, bu yıl deprem ve kurak geçen kış mevsiminin etkisiyle içme suyu problemini daha yakından hissetmeye başlamıştı. Bu nedenle hemen harekete geçen MUSKİ ekipleri gerekli incelemelerin ardından bölgede acil çalışma başlattı. 82 saat boyunca aralıksız mesai yapan ekipler bu çalışmaların ardından 4 bin 900 ton su verilebilen İlçeye 7 bin 400 ton su vermeye başladı. Böylelikle Datça İlçesinin su ihtiyacı karşılanarak vatandaşların yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırıldı.

Bölgede 3 Sondaj Kuyusu Açıldı

İlçedeki su sıkıntısının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında Kızlan bölgesinde mevcut saniyede 12 litre su sağlayan kaynak 750 metrelik yeni içme suyu hattıyla birlikte İskele Mahallesini besleyen depoya aktarıldı. Ayrıca ekipler 2 yeni kaynağı da depoya aktararak Datça'nın su ihtiyacını karşılayacak kaynağı sağladılar. 9 ayrı noktada yaklaşık 60 personel ile yapılan çalışmalar sonunda Datça İlçesini besleyen içme suyu depoları dolarken bölgede herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağı vurgulandı.

Su Kaynaklarında Ciddi Düşüşler Yaşanıyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, kuraklığın her geçen gün kendini daha fazla hissettirdiğini vurgularken, bu nedenle yer altı su kaynaklarının da azaldığını belirtti. Ülgen, "Datça İlçemizdeki en verimli kaynaklardan biri olan Kızlan Mahallesindeki 4'nolu kaynaktan geçen sene saniyede 20-23 litre su elde ediyorduk. Ancak bu sene bu oran 8-10 litreye kadar düşmüş durumda. Kuraklık nedeniyle yer altı sularımız olumsuz etkileniyor ve kaynakların yetersiz kalması söz konusu oluyor. Bunun yanı sıra deprem nedeniyle de bazı sondajlarımızda su seviyelerinde düşüşler gözlendi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen acil olarak başlattığımız çalışmalardan sonuç aldık ve Datça'da ki su problemini kısa vadede ortadan kaldırdık" dedi.

Seferberlik İlan Ettik

Datça'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ülgen, " 9 ayrı noktada yaklaşık 60 personelle birlikte 82 saat süren bir mesai yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 4 bin 900 ton su verdiğimiz Datça İlçemize şuan itibariyle 7 bin 400 litre su sağlıyoruz. Ayrıca yakında başlatacağımız diğer çalışmalarımız sonrasında bu rakam 8 bin 600 tona yükselecek. Gereken su miktarının çok üzerinde bir kaynak sağlamış olacağız. Bu çalışmada bize destek olan ve sabreden değerli Datçalı hemşerilerimiz başta olmak üzere, misafirlerimize, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e, Datça Belediye Başkanımız Gürsel Uçar'a, Datça Belediyesi meclis üyelerimize, Muhtarlarımıza, çalışanlarımıza ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(BT)



07.08.2017 16:02:26 TSI

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