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Çepnibektaş Mahallesi'nde alyapı mesaisi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:00
Çepnibektaş Mahallesi'nde alyapı mesaisi
Çepnibektaş Mahallesi'nde alyapı mesaisi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, '154 Mahalle Projesi' kapsamında altyapı yenilemesine başladığı Turgutlu'nun Çepnibektaş Mahallesi'ndeki çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı '101 Mahalle Projesi'nin ardından '154 Mahalle Projesi' ile de mahallelere sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu'nun Çepnibektaş Mahallesi'nde başlanan altyapı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. 5 buçuk kilometrelik kanalizasyon ve içme suyu hattı yapımının yanı sıra mahalledeki 100 tonluk içme suyu deposunun bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bununla birlikte mahalleye 750 kişilik fosseptik inşa edilerek, evsel nitelikli atıksu problemi de ortadan kaldırılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, Çepnibektaş'ın dönüşümüne imza atacağı proje kapsamında mahalleye 12 bin metrekare kilit parke taş döşeyecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle; altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.
Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Şazi Kaya mahallede yürütülen altyapı yenileme çalışmalarından dolayı son derece memnun olduğunu belirtti. Kaya, "Mahallemize böyle hizmetlerin gelmesinden dolayı çok sevinçliyiz. MASKİ ekipleri şuan çalışmalarına devam ediyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(AY-Y)

07.08.2017 16:02:41 TSI
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