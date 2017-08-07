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Karacabey'de Ihlamur Festivali

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:01
Karacabey'de Ihlamur Festivali
Karacabey'de Ihlamur Festivali

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Ihlamur Festivali büyük ilgi gördü.
Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen Ihlamur Festivali, bu yıl da Yeniköy'de renkli görüntülere sahne oldu. 4 gün süren festivale binlerce yazlıkçı katıldı. Perşembe akşamı Çalgıcı Mektebi'nin konseri ile açılan festival, cuma akşamı Nida Şan konseriyle devam etti. hafta sonuna ise İmera damgasını vurdu. Grubun Karadeniz tabanlı şarkılarıyla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatılırken, Belediye Başkanı Ali Özkan da ailesiyle birlikte konseri dinledi. Festivalin son akşamında ise Popstar İkizler sahne aldı.
Bu arada, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da katıldığı halk yürüyüşü ile Yeniköy'den Malkara'ya kadar ıhlamur ormanlarının içinden gidildi. Yürüyüşe her yaştan insan katıldı. Yürüyüşe katılanlara salçalı ekmek ikram edildi.
Başkan Ali Özkan, "Göreve geldiğimizden bu yana belirlediğimiz '3T' vizyonunun 2 başlığını biz Yeniköy'de hayata geçiriyoruz. Turizm başlığı altında, aslında tarımı da destekleyen bir organizasyon içerisindeyiz. Bir taraftan Yeniköy'ün adını ıhlamur kokularıyla anarken, bir taraftan da ıhlamur baştan olmak üzere üretilen ürünlerin önemine dikkat çekiyoruz. Her sene çıtayı daha dayükseltiyoruz'' dedi.
(MŞ)

07.08.2017 16:03:58 TSI
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