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Saray'da sağlık taraması

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:04
Saray'da sağlık taraması
Saray'da sağlık taraması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde evde bakım hizmetinden yararlanan engellilere ve bakıcı ailelere yönelik sağlık taraması yapıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Tuşba Sosyal Hizmet Merkezi, Saray ilçesinde evde bakım hizmetinden yararlanan engellilere ve bakıcı ailelere yönelik sağlık taraması yaptı. Tuşba Sosyal Hizmet Merkezinde görevli psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları, Saray Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar tarafından engelli birey ve ailelerine bakım, kişisel hijyen, beslenme ve danışmalık konusunda eğitimler verildi.
(MSA-Y)

07.08.2017 16:06:39 TSI
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