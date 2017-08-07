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Musalar Yeniköy'ün ova yollarında hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Musalar Yeniköy'den Gediz'e kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik arazi yollarında Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Çiftçilerin hasat mevsimini daha rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarına hız veren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin pek çok yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce greyderlerle yürütülen çalışmalarla Musalar Yeniköy'ün taştan temizlenen yolları stabilize ediliyor. Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Ağustos ayı itibariyle üzüm sezonuna girdik. Çiftçilerimizin beklentilerini bu yıl da karşılamak adına ekiplerimizi ilçemizin dört bir yanındaki ova yollarına sevk ettik. Şuanda ova yollarımızda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çiftçilerimize ve değerli hemşerilerimize yeni sezonda kazasız, belasız, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Rabbim rızıklarını artırsın" diye konuştu.

(AY-Y)



07.08.2017 16:09:57 TSI

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