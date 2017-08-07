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Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin soğuk hava deposunda kaza; 1 yaralı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:08
Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin soğuk hava deposunda kaza; 1 yaralı
Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin soğuk hava deposunda kaza; 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda bir otelin soğuk hava deposunda gaz dolumu sırasında meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin soğuk hava deposunda otele teknik servis hizmeti veren bir firmanın elemanları tarafından yürütülen gaz dolumu çalışması sırasında hafif çaplı bir patlama meydana geldi. Kazada teknik servis firmasının elemanı ellerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı Nihat Ö., Kuşadası Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
(ZH-MB-Y)

07.08.2017 16:11:43 TSI
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