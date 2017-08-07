ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Epak DMO sitesinde yerini aldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:11
Epak DMO sitesinde yerini aldı
Epak DMO sitesinde yerini aldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Esenlik Şirketinin Epak markası adı altında çıkardığı ürünler Devlet Malzeme Ofisi'nin DMO'nin sitesinde yerini aldı. Epak markası adı altında üretilen temizlik ürünleri bu hafta itibariyle DMO'nun ürün kataloglarında da sergilenmeye başladı.
Esenlik Genel Müdürü Hulisi Boyraz, Esenlik'in, Malatyalıların duyduğu güven ve sağladığı destek neticesinde kendi il sınırlarını aştığını, bölgesel ve ulusal bir kuruluşa dönüştüğünü ifade ederek, "Kamu ciddiyeti, disiplini, güvenirliği ve halkımızın teveccühü ile Esenlik halkımızın güvenini kazanmış, geleceğe güvenle yürüyen bir şirket haline dönüşmüştür. Kamunun gücünü, özel sektörün ruhu ile birleştiren kuruluş halini almıştır. Bu noktada, artık kamu kurumları, ihtiyaç duydukları tüm temizlik maddelerini artık daha rahat DMO tarafından temin edebilirler" şeklinde konuştu. Esenlik'in felsefesinin inovasyonu barındırdığını kaydeden Boyraz, "Dinamik bir yapı içerisinde, yenilenerek sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek düşüncesinde olan ve sağlam zeminlerde bulunan bir Esenlik var bugün. Yerinde duranın geride kaldığı, dinamizmi yakalayamayanın başarıyı sürekli kılamadığı günümüz dünyasında, inovasyon anlayışını bünyeye yerleştirmeniz gerekiyor. Esenlik olarak bizim düşüncede ve uygulamada yaptığımız budur. Bu anlayışla her daim kendini yenileyen, düzelten, yararlı işlerin önünü açan, eskiyeni törpüleyen bir sistem kurduk. Bu sistem, Esenlik'i geleceğe taşıyacaktır. Esenlik, Malatya Büyükşehir Belediyemizden aldığı destekle halkımızın güvenini kazanmış, geleceğe güvenle yürüyen yenilikçi, dinamik, gelişimci bir şirket, Esenlik sabırlı ve güvenli adımlar atan bir şirket yatırımları birbirini destekleyen sağlam ve emin bir şirket. Bu değerler kolay kazanılacak değerler değil. Bu değerleri barındıran Esenlik halkıyla beraber güvenle yoluna devam ediyor" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

07.08.2017 16:13:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Meclisi yoğun gündemle toplanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya mitingi
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MALATYA MİTİNGİ
Doğanşehir'in grup yolu asfaltlandı
YEREL

DOĞANŞEHİR'İN GRUP YOLU ASFALTLANDI
İki ilçede aynı anda çıkan yangın korkuttu
YEREL

İKİ İLÇEDE AYNI ANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Açıktan akan kanalizasyondan dolayı mahalleyi sinek bastı iddiası
YEREL

AÇIKTAN AKAN KANALİZASYONDAN DOLAYI MAHALLEYİ SİNEK BASTI İDDİASI
MASKİ su sayaçlarının dışarı alınması için vatandaşları uyardı
YEREL

MASKİ SU SAYAÇLARININ DIŞARI ALINMASI İÇİN VATANDAŞLARI UYARDI
1932 Malatyagücü kampta tempo yükseltti
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ KAMPTA TEMPO YÜKSELTTİ