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Nusaybin'de korkutan yangın



(Fotoğraflı)



Cihat Şayık

MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan ev yangın çevrede korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Gezer Apartmanı'nın 2. katının da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın çevrede korku dolu anlara neden oldu. Bina sakinleri yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yangının diğer dairelere sıçramaması için itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba harcandı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

(CŞ-MP-Y)



07.08.2017 16:14:20 TSI

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