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Trabzon'da 2017 yılında derelere 562 bin alabalık salımı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'da Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi kapsamında yürütülen markalama-izleme projesi 3. yılını tamamladı.

Orman ve Su İşler Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından doğaya ilk markalı alabalık salımının üzerinden 36 ay geçti. Proje kapsamında üretilen yavru alabalıklarda akrabalı üretimin önüne geçilmesi, genetik sürüklenmenin engellenmesi amacıyla yürütülen damızlık yönetimi çalışmaları devam ederken, damızlık balıklarda markalama, gamet kalitesi ve sağlık muhafazası çalışmaları titizlikle sürüyor.

Şube Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde, Çaykara ilçesindeki Demirkapı'ya 310 bin, Maçka-Coşandere'ye 117 bin, Araklı-Karadere'ye 72 bin, Sürmene-Köprübaşı'na 36 bin, Şalpazarı-Geyikli'ye 15 bin, Of-Hayrat'a 12 bin adet balık salımı gerçekleştirildi.

Kırmızı benekli alabalıkların özellikle Karadeniz Bölgesi akarsularında yoğun olmasının sebepleri arasında bölgenin bol yağışlı olması, bitki örtüsünün yoğunluğu, ana akarsulara bağlanan yan kolların fazlalığı, akarsuların debilerinin yüksek oluşu ve beslenme açısından elverişli olmasının geldiği belirtilirken, bölge insanın özellikle sportif amaçlı olta balıkçılığı konusunda akarsularda alabalık avlamayı tercih ettiği kaydedildi.

(OK-ÖS-Y)



07.08.2017 16:17:54 TSI

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