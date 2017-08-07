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Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere'sinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İstasyon Mahallesi'nin ortasından geçen Dalakdere'de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli su ile yıkandı. Dere içindeki otların da temizlendiği çalışmalar kapsamında dere kenarında da gerekli temizlik çalışmaları yerine getirildi. Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin, yaz sıcaklarının etkisiyle kanalda oluşması muhtemel kokulardan etkilenmemeleri için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

İl genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları yıkama çalışmalarını belirli aralıklarla gerçekleştirmeye devam ediyor.

(DA-Y)



07.08.2017 16:21:27 TSI

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