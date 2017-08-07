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Van Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı



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VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında Van Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda imar tadilatları, şehir hafriyat alanının belirlenmesi, yapımı tamamlanan çok katlı kapalı otoparkın satışı ile birlikte 42 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplantıda, Van'da 2011 yılında meydana gelen depremden sonra yıkılan binaların enkazlarının il dışına çıkarılarak döküleceği bir alanın olmadığı, yapılan çalışmalar sonrası yeni belirlenen bir alana hafriyatların kontrollü bir şekilde dökülmesi karara bağlandı.

Ayrıca mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi sınırları içerisindeki 32 adet iş yeri ve 424 araçlık çok katlı otoparkın satış kararı alındı.

Erciş ilçesinde şehir merkezindeki 20 metre ve üzerindeki 7 yolun bakım ve onarım yetkisinin ilçe belediyesine verildiği toplantıda, 10 bin metrekare alan üzerindeki 2 parkın da bakım ve sorumluluğu yine Erciş Belediyesine verilmesi kararını meclis onayladı.

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısına, genel sekreter ve ilgili meclis üyeleri katıldı.

(MSA-Y)



07.08.2017 16:27:44 TSI

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