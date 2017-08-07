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Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye finalleri için İzmir'e gitti

- Çeyrek finalde rakip Konak Belediyespor olacak



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şekilde Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanan Kayseri Gençlerbirliği, yarın oynayacağı çeyrek final maçı için İzmir gitti.

Türkiye Şampiyonası'na Malatya Grubu'nda başlayan Kayseri Gençlerbirliği, ilk grup maçlarında oynadığı 4 maçın tamamını da kazandı. Ardından ikinci turda Giresun Sanayispor ile eşleşen Kayseri ekibi rakibini 3-0 ile geçti. Bir gün dinlenmenin ardından bugün üçüncü tur müsabakasında Şanlıurfa Gençlikspor ile mücadele eden ekip bu maçıda 3-1 kazanarak şampiyonada son 8 takım arasına kalmayı başardı. İzmir'de oynanacak olan Türkiye finallerinin ilk maçında Gençlerbirliği'nin rakibi İzmir temsilcisi Konak Belediyespor oldu. Bu maç için hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekip karayolu İzmir'e gitti.

Antrenör Enes Karakaya, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Amacımız bu turu geçerek finale doğru ilerlemek. Konak Belediyespor çok güçlü ve kendi sahalarında oynayacaklar. Her şeye rağmen umutluyuz" dedi.

Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanacak olan maç yarın Atatürk Stadı 1 Nolu Dış Sahada saat 18.00da başlayacak. Bu maçın galibi yarı finalde Dudulluspor-Pendikspor maçının galibi ile eşleşecek.

(AG-Y)



07.08.2017 16:31:15 TSI

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