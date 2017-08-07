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Afrika sıcakları Aydın'ı kavuracak

- Aydın'da sıcaklıklar 43 dereceye yükselecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Hafta sonu yağış ve fırtınanın vurduğu Aydın'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren 5 ila 9 derece yükselerek 43 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

Ege Bölgedinde yer alan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde hava sıcaklığı geçtiğimiz hafta mevsim normallerinde ve zaman zaman normallerin üzerinde seyretti. Yarından Salı itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek kuvvetli sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığının artacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının Çanakkale ve Aydın illerinde uzun yıllar ekstrem değerlerine ulaşacağı ve bu değerleri aşabileceği tahmin ediliyor. Aydın'da hava sıcaklıklarının Salı günü 23-39 derece, Çarşamba günü 25-40 derece, Perşembe günü 25-43 derece, Cuma günü 26-43 derece ve Cumartesi günü 25-40 derece sivarında seyredeceği kaydedildi.

Yüksek sıcaklığın yol açabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

(MB-Y)



07.08.2017 16:35:02 TSI

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