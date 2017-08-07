ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bigadiç'te geleneksel köy hayrı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:34
Bigadiç'te geleneksel köy hayrı
Bigadiç'te geleneksel köy hayrı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Osmanca Mahallesi'nde geleneksel Osman Dede köy hayırı düzenlendi.
Bigadiç'te geleneksel olarak her yıl düzenlenen Osman Dede köy hayrına bu sene de ilgiyoğun oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı ve Osmanca Mahalle muhtarlığının organize ettiği hayırda, Bigadiç Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Osman Dede Türbesi mesire meydanında toplanan davetlilere kapama, pilav ve tatlı ikram edildi.
Osmanca Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz gerçekleştirilen hayırla ilgili olarak, "Biz Osmanca Mahallesi olarak her yıl geleneksel olarak Osmanca Mahallemiz Dede mesire alanında köy hayrımızı düzenliyoruz. Halkımızın da katılımıyla hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hayrın yapılmasında maddi manevi destekte bulunan köy halkımıza teşekkür eder, hayrımızın kabulünü cenabı Allah'tan niyaz ederim" dedi.
Osmanca Mahallesi'nde düzenlenen Osman Dede hayrına Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Muhtarlar ve daire amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
(TS)

07.08.2017 16:35:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çekici tarlaya uçtu
YEREL

ÇEKİCİ TARLAYA UÇTU
Otomobil kamyonun altına girdi
YEREL

OTOMOBİL KAMYONUN ALTINA GİRDİ
Cunda Uygulama Oteli'nde Eğitim Yönetimi Semineri
YEREL

CUNDA UYGULAMA OTELİ'NDE EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ
Ayvalık'ta tavla şampiyonası
YEREL

AYVALIK'TA TAVLA ŞAMPİYONASI
Karesi kırsalda hizmete devam ediyor
YEREL

KARESİ KIRSALDA HİZMETE DEVAM EDİYOR
Muhsine'ne dünya şampiyonluğunu elinden bırakmıyor
YEREL

MUHSİNE'NE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU ELİNDEN BIRAKMIYOR
Balıkesir'de sirke şenliği düzenlendi
YEREL

BALIKESİR'DE SİRKE ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Görme engelli bisikletçiler uğurlandı
YEREL

GÖRME ENGELLİ BİSİKLETÇİLER UĞURLANDI
Cem Hamzaoğlu'dan şefkatli ellere anlamlı ziyaret
YEREL

CEM HAMZAOĞLU'DAN ŞEFKATLİ ELLERE ANLAMLI ZİYARET
Altıeylül modernleşiyor
YEREL

ALTIEYLÜL MODERNLEŞİYOR