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Manisalı güreşçi Şili'de Türkiye'yi temsil edecek

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:34
Manisalı güreşçi Şili'de Türkiye'yi temsil edecek
Manisalı güreşçi Şili'de Türkiye'yi temsil edecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Şili'de yapılacak olan Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Dünya Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Dünya Şampiyonası 09-13 Ağustos tarihleri arasında Şili'nin başkenti Santiago şehrinde yapılacak. Düzenlenecek olan şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar da Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona öncesi hazırlıklarını Samsun ilinde bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tamamlayan Mert Şişmanlar, Şili'de Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak. Şişmanlar'ın elde ettiği başarılı derecelerle Manisalıların ve ülkemizin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, "Temmuz ayında Litvanya'nın Kaunas şehrinde Avrupa Şampiyonu olan sporcumuz Mert Şişmanlar, bu kez Dünya Şampiyonluğu için mindere çıkacak. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sporcumuza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, sporcumuz Şili'den güzel dereceyle ülkemize dönecektir" dedi.
(AY-Y)

07.08.2017 16:36:08 TSI
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