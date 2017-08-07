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TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu:

- "Afyonkarahisar enerji üretiminde gelişmiş bir il"



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı aynı zamanda TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu, Afyonkarahisar'ın enerji üretiminde gelişmiş bir il olduğunu söyledi.

Ziyarette, kentteki temaslarıyla ilgili Başkan Burhanettin Çoban'a bilgi veren TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu, hafta sonu gerçekleştirdikleri Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Afyonkarahisar'ın enerji üretim sahalarına yönelik yoğun bir inceleme turu yaptıklarını söyledi. İlk olarak, Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği'nin Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ile Ön Ayrıştırma Tesisini ve buradaki Elektrik Üretim Tesisini incelediklerini belirten MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu, daha sonra tavuk gübresinden elektrik üretme girişiminde olan iki tesiste incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Bunların yanı sıra, Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Güneş Enerji Santrali ile Afjet'in Jeotermal Elektrik Üretim Tesisini gezdiklerini dile getiren Hasekioğlu, Afyonkarahisar'ın enerji üretimi anlamında gelişmiş bir il olduğunu ifade etti.

(HK-



07.08.2017 16:42:14 TSI

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