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Kırşehir'de 'Gençler Abdal Sazı' yapımını öğreniyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:44
Kırşehir'de 'Gençler Abdal Sazı' yapımını öğreniyor
Kırşehir'de 'Gençler Abdal Sazı' yapımını öğreniyor

(Fotoğraflı)

Abdurrahman Dulkadir
KIRŞEHİR (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14-29 yaş arası gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla 'Gençdes' projesi başladı. Proje kapsamında 15 genç abdal sazı yapımını ve bağlama tamir etmeyi öğreniyor.
Proje ile ilgili bilgi veren Koordinatör Abdullah Gündüz, Kırşehir'in kültür mirasını kendilerinden sonraki nesle taşımak amacıyla böyle bir çalışmaya başlattıklarını söyledi. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile hayat bulacağını kaydeden Abdullah Gündüz, Bağlama Ustası Lokman Avşar'ın, Neşet Ertaş'ın mirasını gençlere aktaracağını ifade etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan ise, "GENÇDES Kırşehir'den ilk kez kabul gören proje kapsamında Türk Kültürünün en eski sembollerinden biri bağlama yıllar önce binlercesinin yapımını ve tamiri gerçekleştirildi. Neşet Ertaş gibi bir çok ozanın elinde hayat bulmuş bir Türk çalgısıdır saz. Saza hayat veren ustalar var. Saz - Bağlama Kırşehir'de abdal geleneğinin vazgeçilmez bir parçası. Abdallarımıza ne kadar kıymet veriyorsak onların en büyük parçaları olan bağlamaya da çok ciddi anlamda kıymet veriyoruz" dedi.

(AD-EÖ-SK)

07.08.2017 16:46:05 TSI
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