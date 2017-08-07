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Bursa'da trafik düzenlemesi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:48
Bursa'da trafik düzenlemesi

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Sıracevizler Mahallesi Kurtbasan Caddesi'nin bakım ve asfaltlama çalışması sebebiyle 29 Ağustos Salı tarihine kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ayrıca T2 tramvay hattı çalışması kapsamında Kent Meydanı alt yollarının araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Çalışmanın 7 Ağustos Pazartesi saat 22.00'de başlayıp, 8 Ağustos Salı saat 06.00'da tamamlanacağı ve yine 8 Ağustos Salı saat 22.00'da başlayacak olan çalışmaların 9 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'a kadar süreceği belirtildi.
(MŞ)

07.08.2017 16:50:46 TSI
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