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Dalış yaptığı sırada vurgun yiyen balıkçı hayata tutunamadı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman ilçesinde, denize dalış yaptığı sırada yediği vurgun sonucu, boğulma tehlikesi geçiren ve Marmaris Aksaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz Cuma günü Kayacık Sahilinden, bir arkadaşı ile balık avlamak için denize girerek dalış yapan Günay Özkan (43), vurgun yedi.

Özkan'ın vurgun yediğini fark eden arkadaşı durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerinin en yakınında bulunan Dalaman Belediyesi Kayacık Sosyal Tesislerindeki cankurtarana haber verdi.

Belediye Tesisinin cankurtaranı tarafından denizden çıkarılan Özkan, 112 acil sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardından Marmaris Aksaz Devlet Hastanesi, basınç odasında tedavi altına alınan Özkan, yaşam mücadelesini kaybetti.

(CC-MB-Y)



07.08.2017 16:53:04 TSI

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