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Milas'ta yangın elektrik tellerine zarar verdi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas-Bodrum karayolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 60 metrelik elektrik tellerinin yanmasına neden oldu. Elektrik kesintisine neden olan yangının sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor.

Milas-Bodrum karayolunun birinci kilometresinde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Karayolundan geçenlerin ihbarıyla olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Milas Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının elektrik tellerine zarar verdiğini gören itfaiye ekipleri, tedbiri elden bırakmadı ve yangına ilk etapta müdahalede bulunamadı. ADM ekiplerinin olay yerine gelmesiyle tellerdeki elektrik kesildi ve elektrik hatlarında onarım çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında trafik ekipleri de görev alarak, karayolundaki trafik akışının güvenliğini sağladılar. Bazı evlerde elektrik kesintisine neden olan yangının sigara izmaritinden çıktığını düşünülürken, vatandaşların yangına karşı duyarlı davranması istendi.

(DL-MB-Y)



07.08.2017 16:53:23 TSI

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