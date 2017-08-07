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Efeler'de yasa dışı ekim yapan 2 kişi yakalandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı ekim yaptıkları iddia edilen ik şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, uyuşturucu madde ile mücadele eylem planı kapsamında Efeler ilçesi Kocagür Mahallesinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarı alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile T.T. isimli şahsın ikamet ettiği evde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca; C.T. isimli şahsın ikamet ettiği evde yapılan aramada ise 2 adet kurusıkı tabanca, 25 adet kurusıkı fişeği ve evin bahçesinde saksı içerisine ekilmiş vaziyette boyları 15-20 santimetre arasında değişen 44 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.T. ve C.T. alınan ifadelerine müteakip sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(MB-Y)



07.08.2017 16:54:25 TSI

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