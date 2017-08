YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Hüseyin Gürlesin vatandaşı dinledi

DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen halk günü nedeniyle vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Pamukkale Belediyesi tarafından, her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen vatandaş buluşmaları gerçekleştirildi. YSE Kavşağı'ndaki Pamukkale Belediye binasında bulunan Pamuk Kafe'de gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye başkan yardımcıları ile belediye daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada vatandaşların istek, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Gürlesin, halk buluşmalarının yanı sıra mahalle gezilerini aksatmadan devam ettiklerini belirtti.

Bir açıklama yapan Başkan Gürlesin, "Başta şahsım ve ekip arkadaşlarımla birlikte vatandaşımızı dinlemek bizim görevimiz. Halkımızın istek ve taleplerini belediye başkan yardımcılarım, daire müdürlerimizle birlikte dinliyoruz. Belediye başkan yardımcılarım kendi alanına giren her konunun notunu alıyor, yapılabilecekse gerekli işlemlere başlıyoruz, yönlendirilecekse yönlendiriyoruz. Bazen vatandaşlarımızdan, istek ve talepler çok farklı alanlarda gelebiliyor. Vatandaşımızın isteği ilçe belediyesi alanına giremeyebiliyor, büyükşehir belediyesinin veya diğer kurumların yetki alanına girebiliyor. Bu noktada da vatandaşlarımızı yönlendirme yapabiliyoruz. İlçe belediyesi olarak bizlerin sorumluluğunda olan noktada, vatandaşımızın derdine en kısa sürede derman oluyoruz. Bundan dolayı bu toplantıların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde de bu toplantılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

