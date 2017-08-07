Antik kentte doğa yürüyüşü
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Düzce Off-Road Birliği ve Konuralp Turizm Marka Derneği işbirliği ile düzenlenen Konuralp Anma ve Turizm etkinliği off-road yarışları ile başladı. Ardından doğa yürüyüşü ile devam etti.
Düzce Belediyesi Turizme yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında, Konuralp Atlı kapı, Cin Bayırı, Su Kemerleri, Asar Tepesi, Gucca Altı, Roma Köprüsü, Eyea ekoturizm çiftliği güzergahını kapsayan 2 kilometrelik parkur yürüyüşü saklı bahçede son buldu. Mayıs ayı içinde yapılan 'Mayıs Çiçekleri Trekking' etkinliğin ardından gerçekleştirilen 2 kilometrelik trekking parkuru yürüyüşleri yoğun ilgi gördü. Yürüyüşün ardından Düzce Belediyesi Mehteran ekibinin Konuralp tarihi kırk basamaklarda yaptığı gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.
(TT-RFK-Y)
07.08.2017 16:56:06 TSI
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