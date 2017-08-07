Çıldır'da 4 adet dana çalındı
Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Çıldır'ın Eşmepınar Köyü yaylasında Bahattin Burukçu'ya ait 4 adet dana çalındı.
Edinilen bilgiye göre, sabah danalarını otlatmaya çıkarmak için yaylasına giden Bahattin Burukçu'nun eşi yaylanın kapısının ardına kadar açık olduğunu görünce telaşa kapıldı. Hızla yaylasına giden talihsiz kadın yaylanın kapısının kilidinin kırılarak 4 adet erkek dananın çalındığını gördü. Yaylada bulunanlar tarafından İlçe Jandarmaya, köy muhtarı Arif Uzunkaya ve köyde bulunan Bahattin Burukçu'ya haber verildi.
Çalınan danaların bulunması için çalışma başlatıldı
(ARV-AA-Y)
07.08.2017 16:57:03 TSI
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